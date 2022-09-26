На трассе в Сочи водитель Hyundai врезался в ограждение

Машина врезалась в металлическое ограждение. Фото: https://t.me/gibddsochi

На трассе в Сочи 25 сентября около 09:00 часов произошла авария. Водитель Hyundai превысил допустимую скорость и потерял управление рядом с поселком Макопсе. В результате машина врезалась в металлическое ограждение.

-Водителю автомобиля «Hyundai» оказана медицинская помощь, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

Ранее сообщалось, что в Сочи мужчина лег на проезжую часть и создал пробку. Инцидент произошел на улице Егорова.