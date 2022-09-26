Пешеход скончался на месте аварии Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель иномарки насмерть сбил 41-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла накануне ближе к 21:00 в Выселковском районе. Предварительно, 47-летний водитель проезжал на Renault Logan по дороге «Выселки-Кирпильская». Не заметив в темноте пешехода, он сбил его. Мужчина в этот момент шел в этот момент по дороге, а на его одежде не было светоотражающих элементов.

- В результате ДТП 41-летний пешеход погиб на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в Усть-Лабинском районе водитель автобуса насмерть сбил 48-летнюю женщину. Пешеход скончался на месте аварии.