Горячую линию по вопросам частичной мобилизации открыли на Кубани

Задать вопросы можно в будни с 9:00 до 17:00 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Горячую линию по вопросам частичной мобилизации открыли в Общественной палате Кубани. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Так, жители края могут проконсультироваться по интересующим вопросам в будни с 9:00 до 17:00. Горячая линия работает по номеру 8 (861)259-01-91.

- Специалисты ответят на вопросы о брони от предприятий и учреждений, основаниях для отсрочки, финансовом обеспечении, правовой ответственности за уклонение от участия в мобилизации, - рассказали в оперативном штабе Краснодарского края.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что горячую линию по вопросам частичной мобилизации открыли в Адыгее.