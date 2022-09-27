В Краснодаре посадят «Аллею ангелов» 30 сентября

С 2014 года в Донбассе погибли сотни детей. В их семьи пришло горе, невосполнимая утрата. В память о каждой оборвавшейся детской жизни мы хотим высадить живые деревья в символические «Аллеи Ангелов» по всей стране. Чтобы знали. Чтобы помнили.

Деревья пустят корни и поднимутся вверх, к небесам, туда – где теперь наши маленькие Ангелы. Пусть это укрепит и нас, оставшихся, и нашу веру, что никто и ничто не будет забыто, продлит жизнь всех несвоевременно и трагически погибших ребят.

Народная акция памяти «Посвящение ангелам Свидетели правды» проводится в различных регионах России, по всей стране. В Краснодаре она пройдет 30 сентября в 14.00 по адресу: школа №104, ул. Героя А.А. Аверкиева, 32. Приглашаем принять участие всех желающих.

Организатор акции АНО «Центр социальных и культурных инициатив «Ноосфера» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Медиагруппы «Комсомольская правда».