Жители Адыгеи 11 раз стали жертвами мошенников

Общая сумма ущерба составила около 1,8 млн рублей Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

На минувшей неделе о новых фактах мошенничества в дежурные части полиции Адыгеи местные жители сообщали 11 раз. Общая сумма ущерба составила около 1,8 млн рублей. В Майкопе жертвами аферистов стали восемь человек. Они передали обманщикам около 950 тысяч.

- Существенные потери от общения с незнакомцами понесла 47-летняя майкопчанка. Она получила информацию по телефону от лжесотрудников банка, что на ее сбережения покушаются мошенники. Чтобы не допустить подобного неизвестные продиктовали женщине четкий алгоритм действий по открытию, так называемого, «безопасного» счета, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - Потеряв бдительность, потерпевшая перевела на него более 780 тысяч рублей.

Как ранее сообщала «Комсомолка», самые ухищренные схемы придумывают мошенники для обмана людей в Адыгее. Чаще всего аферисты советуют перевести деньги на «безопасный» счет. А также предлагают людям быстрый заработок.