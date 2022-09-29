Жители Адыгеи потеряли в сентябре 4,5 млн из-за мошенников

Самая крупная потеря денег произошла у жительницы Майкопа Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Адыгее, согласно статданным республиканского МВД, за сентябрь аферисты посредством телефонной связи выманили у своих жертв около 4,5 миллиона рублей.

- Одним из недавних таких примеров стала 22-летняя майкопчанка. Собеседники представились ей сотрудниками безопасности банка и сообщили об угрозе потери ее сбережений, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - Чтобы сохранить деньги, девушке посоветовали перевести все на «безопасный счет». Ущерб составил 69 тысяч рублей.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», аферисты использовали популярные схемы мошенничества. 15 случаев из 24 зарегистрировано в республиканской столице. Там же произошла самая крупная потеря денег. Местная жительница перевела 690 тысяч рублей.