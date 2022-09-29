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Общество29 сентября 2022 5:52

В Адыгее выполнили план по частичной мобилизации

Об этом сообщил военком республики
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
В Адыгее завершена мобилизация

В Адыгее завершена мобилизация

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Военный комиссар Республики Адыгея Александр Аверин заявил о выполнении плана по частичной мобилизации. В регионе сформировали три команды. Одну из них 28 сентября уже направили в районы спецоперации.

- Адыгея выполнила задание Министерства обороны РФ по частичной мобилизации, сформировав три команды, - сообщил военком Адыгеи.

Оставшиеся две команды продолжают подготовку на полигоне. Уклонистов в Адыгее не зафиксировано. При этом 50 человек отправили на дополнительное медобследование.

По словам военного комиссара республики, всего в регионе призвали 1,1% от состоящих на учете в военкоматах.