Перед задержанием мужчина успел вытереть нож химическим раствором и отстирать верхнюю одежду от следов крови Фото: пресс-служба УМВД Краснодара

В Краснодаре задержали мужчину, устроившего поножовщину во время ссоры с приятелем. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Конфликт между друзьями произошел накануне вечером в доме по улице Российской. Во время застолья приятели повздорили – задержанный оскорбил женщину, которая находилась вместе с ними. Тогда потерпевший заступился за нее, на это почве и началась ссора. В какой-то момент оскорбивший женщину мужчина взял нож и ударил им приятеля.

- 39-летнему местному жителю были нанесены ножевые ранения, в том числе проникающее с повреждением внутренних органов, его госпитализировали в медучреждение в тяжелом состоянии, - сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.

Тем временем мужчину, напавшего с ножом на друга, задержали. До того, как в дом нагрянула полиция, он пытался избавиться от следов преступления. Подозреваемый успел обработать нож химическим раствором и отстирать верхнюю одежду от следов крови.

На него уже завели уголовное дело

- Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы, - добавили в пресс-службе городского УМВД.