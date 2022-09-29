Мужчину арестовали на пять суток и оштрафовали Фото из архива КП

Жителя Краснодара арестовали на 5 суток за дискредитацию российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 47-летний мужчина снимал острым предметом с машин наклейки с символами в поддержку ВС РФ. Кроме того, он выкрикивал слова, дискредитирующие российских военных. В результате краснодарец повредил чужие автомобили – полицейские уже задержали мужчину.

За дискредитацию российской армии на него завели административные дела. Теперь мужчина проведет пять суток под арестом и выплатит два штрафа – по 30 тысяч рублей каждый.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Усть-Лабинском районе мужчину арестовали на 8 суток за призывы к несанкционированному митингу. Он расклеивал листовки против частичной мобилизации.