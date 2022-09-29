Спасатели нашли грибника и вывели из леса Фото: пресс-службв «Кубань-СПАС»

На Кубани спасатели помогли заблудившемуся грибнику выбраться из леса. Об этом сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Все произошло в Мостовском районе. 41-летний житель села Вольного Кошехабльского района Адыгеи пошел в лес собирать грибы. Но за это время мужчина заблудился. После безуспешных поисков тропы, которая могла вывести из леса, он решил набрать спасателей.

- Информация о происшествии поступила в Псебайский отряд 28 сентября в 17:54. Прибыв на место, спасатели организовали и провели поисково-спасательные работы, - сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Найти заблудившегося грибника удалось ближе к 21:30. Он отошел на 1,8 километра от своей машины. Спасатели помогли мужчине выбраться из леса.

- Медицинская помощь не потребовалась, - добавили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Сочи спасатели вытащили на берег четырех человек, унесенных в море. Помощь врачей не понадобилась.