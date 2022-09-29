Житель Адыгеи угрожал судебному приставу убийством топором

Мужчина замахнулся топором на пристава и пригрозил ударить Фото из архива КП

В Адыгее на жителя Красногвардейского района завели уголовное дело. Мужчина угрожал судебному приставу убийством топором. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

Все произошло в апреле 2022 года. Тогда к 36-летнему жителю для проверки пришли два судебных пристава. Разговаривая с ними во дворе своего дома, мужчина схватил топор, замахнулся на одного из сотрудником и пригрозил ударить.

- Мужчина подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 296 УК РФ «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования». Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике Адыгея.

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