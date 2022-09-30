Сообщения о минировании школ и детсадов Майкопа оказались ложными

Сообщение о минировании образовательных учреждений в Майкопе не подтвердилось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В экстренные службы Майкопа 29 сентября поступила информация о минировании школ и детских садов. Мэр города попросил жителей сохранять спокойствие, на местах работали оперативники.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», данные сведения оказались ложными.

- Сообщение о минировании образовательных учреждений в Майкопе не подтвердилось. Обследование завершено, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.