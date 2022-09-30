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Общество30 сентября 2022 5:28

В Адыгее после вмешательства прокуратуры отремонтировали детские площадки

Нарушения полностью устранены
Валерия ГОДОВНИКОВА
По завершению проверки в Гиагинском районе отремонтировали детские площадки

По завершению проверки в Гиагинском районе отремонтировали детские площадки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Гиагинском районе Адыгеи прокуратура провела проверка по соблюдению прав несовершеннолетних. По ее завершении были отремонтированы несколько детских площадок.

- Установлено, что детские игровые площадки, находящиеся на балансе администраций четырех сельских поселений, не соответствуют требованиям, предъявляемым к их безопасности, в том числе в части игрового оборудования и покрытия, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в Майкопском районе Адыгеи убрали незаконную свалку. Нарушения устранили после вмешательства прокуратуры.