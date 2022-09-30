Возбуждено уголовное дело Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубани на сотрудника ДПС завели дело за 40 тысяч рублей взятки. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как выяснилось, в феврале 2022 года сотрудник ДПС ОГИБДД ОМВД по Брюховецкому району приехал на место ДТП. Водителю, который попал в аварию, было необходимо пройти медосвидетельствование, чтобы узнать, пьян ли он.

Тогда прибывший сотрудник предложил ему не проводить экспертизу. За это он попросил заплатить 40 тысяч рублей.

- По результатам проверки прокуратура района направила материалы в Каневской межрайонный следственный отдел краевого СУ СК РФ, после рассмотрения которых в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

Уточняется, что прокуратура Брюховецкого района поставила расследование дела на контроль.

- На основании представления прокуратуры руководством ОМВД РФ по Брюховецкому району инициировано проведение служебной проверки. В случае установления вины сотрудник полиции будет уволен из ОВД по отрицательным основаниям, порочащим честь и достоинство сотрудника ОВД, и понесет наказание согласно действующего законодательства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре осудят экс-полицейского за мошенничество на 3 млн рублей. Сотрудник предлагал фигуранту дела за деньги избежать тюрьмы.