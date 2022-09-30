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Общество30 сентября 2022 14:30

В Сочи пьяный мужчина угнал внедорожник

Возбуждено уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
Теперь угонщику грозит до пяти лет тюрьмы Фото из архива КП

Теперь угонщику грозит до пяти лет тюрьмы Фото из архива КП

В Сочи пьяный мужчина угнал внедорожник и уехал домой. На него завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе городского УВД.

Местный житель рассказал полиции, что припарковал свой автомобиль «УАЗ» рядом с домом. Но когда хозяин вернулся, то машины не обнаружил.

Дежурные наряды полиции выехали на поиски внедорожника и самого угонщика. Найти мужчину удалось по камерам видеонаблюдения в Хостинском районе.

Угонщиком оказался 25-летний парень. Как выяснилось, он сел за руль пьяным и уехал домой. Угнанную машину мужчина припарковал недалеко от своего жилья и ушел.

Автомобиль уже вернули владельцу. Тем временем на задержанного угонщика завели уголовное дело.

В настоящее время полицейские вернули машину законному владельцу.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УВД по Сочи.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что пьяный житель Сочи угнал такси и попал в ДТП. Возбуждено уголовное дело.