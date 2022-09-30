Теперь угонщику грозит до пяти лет тюрьмы Фото из архива КП

В Сочи пьяный мужчина угнал внедорожник и уехал домой. На него завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе городского УВД.

Местный житель рассказал полиции, что припарковал свой автомобиль «УАЗ» рядом с домом. Но когда хозяин вернулся, то машины не обнаружил.

Дежурные наряды полиции выехали на поиски внедорожника и самого угонщика. Найти мужчину удалось по камерам видеонаблюдения в Хостинском районе.

Угонщиком оказался 25-летний парень. Как выяснилось, он сел за руль пьяным и уехал домой. Угнанную машину мужчина припарковал недалеко от своего жилья и ушел.

Автомобиль уже вернули владельцу. Тем временем на задержанного угонщика завели уголовное дело.

В настоящее время полицейские вернули машину законному владельцу.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УВД по Сочи.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что пьяный житель Сочи угнал такси и попал в ДТП. Возбуждено уголовное дело.