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Общество1 октября 2022 10:06

Мобилизованного айтишника с косоглазием из Краснодара вернули домой

Об ошибке призыва на фронт Василия Малиночки сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев
Ангелина НАЗАРЧУК
38-летний мужчина работает в IT-сфере.

38-летний мужчина работает в IT-сфере.

Жителя Краснодара Василия Малиночку по ошибке чуть ли не отправили на фронт. 38-летний мужчина работает в IT-сфере. К тому же у Василия имеются ограничения по здоровью - у него косоглазие. Когда айтишник оказался на полигоне в Молькино, его родные забили тревогу.

В часть лично прибыл губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Глава Краснодарского края озвучил решение вернуть Василия Малиночку на родину.

Сегодня, 1 октября, айтишник прибыл домой. К слову, по ошибке были мобилизованы еще семь человек.

- Краснодарский айтишник Василий Малиночка доставлен домой в поселок Березовый сегодня ранним утром, - сообщили в оперштабе Краснодарского края.