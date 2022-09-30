Косоглазого айтишника из Краснодара вернут домой после мобилизации

Парень имеет серьезный недостаток для службы в армии
У 38-летнего Василия Малиночки было как минимум два веских основания не попасть под мобилизацию. Во-первых, владеет редкой и востребованной профессией в IT-сфере, а во-вторых, имеет серьезный недостаток для военнослужащего - он косит на один глаз. Однако мужчине прислали повестку и отправили на передовую.
- Никаких медкомиссий он не проходил, иначе бы сразу заметили его недуг, - рассказывал юрист Антон Тимченко.
Сам Василий пришел в себя только на полигоне в Молькино, куда автобусами доставили всех новобранцев. И обратился к командиру подразделения. Но отзывать Василия никто не спешил.
Тогда родня обратилась в военную прокуратуру и к главе мобилизационной комиссии - губернатору региона.
Пока близкие Василия Малиночки ходили по инстанциям, он чуть не ушел на фронт.
29 сентября губернатор лично прибыл в часть.
- Разобрались в мобилизации краснодарского айтишника Василия Малиночка. В ближайшее время он вернется домой к своим родным, - озвучил решение в отношении мужчины Вениамин Кондратьев, написав об этом в своем тг-канале.
К слову, ошибочной он назвал мобилизацию семерых человек. Мужчины, которым пришли повестки, не подлежали призыву.
Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что военный комиссариат Кубани рассказал о действиях при нарушении мобилизации.
А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ
«Явиться лично». В Адыгее повестку в военкомат получил 40-летний инвалид-колясочник
Мужчине лично вручили документ о мобилизации (подробнее)