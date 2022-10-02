В Сочи благоустраивают сквер и сад русско-японской дружбы

В русско-японском саду дружбы высадят более тысячи многолетних цветов. фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи проводят благоустройство двух общественных территорий. Работы ведутся в саду русско-японской дружбы в Центральном районе, также в сквере в Адлерском районе.

- В саду русско-японской дружбы идет высадка растений, в том числе свыше 1300 многолетних цветов, устройство газона и дренажа, ремонт и гидроизоляцию водоема, устройство дорожек, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи. - Работы планируют завершить до конца года.

В сквере до конца ноября обустроят велодорожки, детские площадки, а также теневые навесы. На данный момент идет замена покрытия.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в новом розарии Сочи высадили шесть тысяч кустов роз. В городе-курорте появилось 33 сорта растений.