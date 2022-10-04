На Кубани объяснили мобилизацию 50-летнего жителя станицы Павловской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани объяснили мобилизацию 50-летнего жителя станицы Павловской. Георгий Юртаев проходит по всем требованиям призыва.

Как сообщили в оперативном штабе региона, по данным военного комиссариата Павловского и Крыловского районов, мобилизованный – капитан запаса, относится к категории призыва в приоритетном порядке, по возрасту как младший офицер.

Кроме того, призванный житель региона имеет большой опыт службы в армии. Уточняется, что Георгий Юртаев – дважды участник боевых действий. А во время прохождения медкомиссии мужчина не жаловался на проблемы со здоровьем. Справок о серьезных заболеваниях он также не имеет.

- В целом он относится к тем, кого и должны мобилизовать в приоритетном порядке, - подытожили в оперативном штабе Краснодарского края.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что военкомат региона прокомментировал мобилизацию 44-летнего фермера без боевого опыта. Евгения Помокаева из станицы Должанской отправили на военные сборы 22 сентября.