С заданием справилось 86 местных жителей. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Более 500 человек поучаствовали в марафоне ходьбы в Майкопе. В республиканской столице завершилось семидневное испытание «100 километров к 100-летию государственности Адыгеи».

- Марафон был организован в честь Всероссийского дня ходьбы, а также в рамках федеральной акции «10 000 шагов к жизни», - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Итоги спортивного соревнования подвели 2 октября на стадионе «Дружба». После чего прошло награждение победителей и призеров.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что жительницы Майкопа прошли 40 км и с помощью GPS вывели надпись «Адыгея 100». Девушки сделали креативное поздравление в честь 100-летнего юбилея республики.