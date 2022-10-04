От помощи врачей мужчина отказался, отметив, что чувствует себя нормально Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Геленджике спасатели помогли выбраться из моря тонувшему мужчине. Помощь врачей ему не понадобилась, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Купание в море едва не закончилось трагедией в районе пляжа села Прасковеевка. Мужчина зашел в воду поплавать, но после этого долго не возвращался на берег.

Люди, которые находились на берегу, спустя 40 минут заметили, что человек в море не двигается почти 40 минут. На место они сразу вызвали спасателей.

- Как только мы приехали на место, сразу взяли спасательные средства и отправились к морю. Доплыв до мужчины, я надел на него два жилета и вместе с ним поплыл в сторону берега, - рассказал старший пожарный 29 пожарно-спасательной части Петр Катаров.

По пути их со спасательным кругом встретил второй пожарный. А на берегу находился третий спасатель, который помог коллегам вытащить из воды едва не утонувшего человека.

Тем временем спасенный мужчина отказался от помощи врачей. Он ни на что не жаловался и рассказал, что чувствует себя хорошо.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Сочи второй день ищут пропавшего в море 60-летнего мужчину. Турист ушел плавать во время шторма.