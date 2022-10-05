Более 6,5 тысяч детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей отдохнули в здравницах Кубани Фото: Евгения ГУСЕВА

Более 6,5 тысячи детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей отдохнули в здравницах Кубани. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Ребят из освобожденных территорий размещают в детских лагерях и санаториях Черноморского побережья. Край готовится принять еще почти пять тысяч детей.

- С начала специальной операции здравницы Кубани принимают детей из ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Мы готовы и дальше вести эту работу и предоставить необходимое количество мест в наших санаториях. Ожидаем прибытия еще пяти тысяч детей, их размещение будет организовано за счет федерального бюджета, - написал губернатор в своем telegram-канале.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что из Краснодара в Мариуполь отправили десять тонн гуманитарной помощи. Продукты и вещи собрали жители краевого центра и других районов края.