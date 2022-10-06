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Общество6 октября 2022 10:29

Три группы мобилизованных из Сочи отправились в учебные центры

Об этом сообщил мэр города в своем Telegram-канале
Ангелина НАЗАРЧУК
В военкоматы с целью усиления действующих сотрудников направили около 20 специалистов мэрии. Фото: администрация Сочи

В военкоматы с целью усиления действующих сотрудников направили около 20 специалистов мэрии. Фото: администрация Сочи

В Сочи сформировали три группы мужчин, которых коснулась частичная мобилизация. Всех направили в учебные центры Краснодарского края. Стоит отметить, что на курорте не были зафиксированы случаи неправомерной отправки сочинцев в зону СВО.

- Непосредственно в военкоматы с целью усиления действующих сотрудников направили около 20 специалистов мэрии. Они помогают в составлении списков, ведении картотеки, оповещении граждан о призыве, - сообщил в своем Telegram канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Ранее сообщалось, что из Сочи в зону СВО отправились 17 добровольцев. Мэр города провел штаб по частичной мобилизации.