Опасность подъема воды в реках сохраняется Фото: t.me/labinsk_online

Предупреждение о паводках на Кубани продлили до 10 октября. Опасность подъема воды в реках из-за осадков сохраняется.

- В связи с продвижением паводочной волны вечером и до конца суток 7 октября, а также в течение 8, 9 октября и днем 10 октября на реках ожидаются подъемы уровня воды местами с достижением опасных отметок, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Предупреждение, в частности, касается юго-восточной части края - Успенского, Новокубанского, Кавказского, Тбилисского, Усть-Лабинского, Курганинского и Гулькевичского районов.

Тем временем в регионе уже фиксируют подъемы уровня воды и последствий. Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что паводок разрушил берег реки вдоль дороги в Лабинском районе.

Возле станицы Ахметовской произошел подъем уровня реки Лаба, и почва вдоль дороги стала разрушаться. Уточняется, что трасса между тремя населенными пунктами может рухнуть в любой момент.

- Предприятие, которое обслуживает дорогу, выставило ограждения участка с освещением. Ситуацию мониторят специалисты. Если будут наблюдаться ухудшения, дорогу с эрозией закроют и организуют объезд, - сообщил глава муниципалитета Алексей Бердников.