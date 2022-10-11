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Общество11 октября 2022 5:58

Дети мобилизованных жителей Адыгеи будут посещать детсады бесплатно

В республике оказывают помощь семьям в связи с частичной мобилизацией
Валерия ГОДОВНИКОВА
Дошкольники смогут ходить в детсады бесплатно, а школьников обеспечат бесплатным питанием

Дошкольники смогут ходить в детсады бесплатно, а школьников обеспечат бесплатным питанием

Фото: Мария ЛЕНЦ

Дети мобилизованных жителей Адыгеи будут посещать детсады бесплатно. О поддержке семей мобилизованных граждан сообщил глава республики в своем Telegram-канале.

- Дал поручение оказать дополнительную поддержку семьям мобилизованных ребят. Для их детей дошкольного возраста будет отменена родительская плата за посещение детских садов, а школьникам обеспечим бесплатное горячее питание, - рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Кроме того, в Адыгее мобилизованные жители получат разовую поддержку в 100 тысяч рублей. Деньги перечислят призывникам либо членам их семей.

Как ранее сообщала «КП» - Кубань», 21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Глава региона поддержал решение президента России.