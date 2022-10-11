Дошкольники смогут ходить в детсады бесплатно, а школьников обеспечат бесплатным питанием Фото: Мария ЛЕНЦ

Дети мобилизованных жителей Адыгеи будут посещать детсады бесплатно. О поддержке семей мобилизованных граждан сообщил глава республики в своем Telegram-канале.

- Дал поручение оказать дополнительную поддержку семьям мобилизованных ребят. Для их детей дошкольного возраста будет отменена родительская плата за посещение детских садов, а школьникам обеспечим бесплатное горячее питание, - рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Кроме того, в Адыгее мобилизованные жители получат разовую поддержку в 100 тысяч рублей. Деньги перечислят призывникам либо членам их семей.

Как ранее сообщала «КП» - Кубань», 21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Глава региона поддержал решение президента России.