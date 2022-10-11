СК возбудил уголовное дело после гибели 4-летней девочки в Сочи

Расследование продолжается

В Сочи возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего владельца питбультерьеров. Собаки насмерть загрызли 4-летнюю девочку.

- 29 сентября девочка с матерью и ее сожителем приехали из Краснодара на отдых в Лазаревский район города Сочи. Они жили на улице Дунайской в поселке Совет-Квадже. Также на отдых приехал хозяин и его мать, они взяли с собой трех собак породы питбультерьер. По данным следствия, днем 10 октября мать девочки с сожителем выехали в магазин, оставив ребенка на втором этаже дома. В это время пожилая женщина запустила собак в дом без намордников и ошейников. В результате две двухгодовалые собаки напали на девочку и загрызли насмерть, - сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.