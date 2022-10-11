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Общество11 октября 2022 8:33

Санавиация Адыгеи за пять дней спасла жизни трех пациентов

Медслужба возобновила свою работу 21 сентября этого года
Валерия ГОДОВНИКОВА
На борту медицинского вертолета есть все условия для транспортировки пациентов, нуждающихся в специализированной медицинской помощи. Фото: Минздрав Адыгеи

На борту медицинского вертолета есть все условия для транспортировки пациентов, нуждающихся в специализированной медицинской помощи. Фото: Минздрав Адыгеи

Санавиация Адыгеи за пять дней спасла жизни трех пациентов. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале республиканского минздрава.

- Напомним, что вертолет санавиации используется в Республике Адыгея для спасения тяжелых больных с 2020 года. На борту медицинского вертолета есть все условия для транспортировки пациентов, нуждающихся в специализированной медицинской помощи, - рассказали в минздраве Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», медицинские работники непрерывно следят за состоянием пациентов на борту вертолета. Свою работу санитарная авиация возобновила в республике с 21 сентября этого года.