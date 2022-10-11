Воспитатели измывались над больными детьми
Глава Следкома РФ Бастрыкин поручил тщательно расследовать дело об издевательствах над детьми с аутизмом в детсаду Сочи. Он ожидает в ближайшее время доклада от руководства краевого управления СК по факту происшествия.
Напомним, уголовное дело возбуждено по статье об истязании детей. В деле имеются видеодоказательства фактов насилия над детьми. Фигурантом уголовного дела пока числится только 53-летняя сотрудница детсада «Теремок». Однако на видео она фигурирует не одна.
В управлении образования города Сочи сообщили, что «Теремок» работал нелегально.
- В реестре дошкольных образовательных учреждений он не числился. Это был досуговый центр, - уточнили в ведомстве.
Детсад попал в поле зрения прокуратуры еще зимой. Согласно письму прокуратуры Хостинского района от 2 февраля 2022 года, там провели проверку и выявили многочисленные нарушения. Организацию закрыли.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Детей с аутизмом избивали в сочинском частном детском саду
Возбуждено уголовное дело (подробнее)