Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 октября 2022 10:27

Бастрыкин поручил тщательно расследовать дело об издевательствах над детьми с аутизмом в детсаду Сочи

Председатель Следкома РФ взял его под свой контроль
Евгения ОСТРАЯ
Евгения ОСТРАЯ
Воспитатели измывались над больными детьми

Воспитатели измывались над больными детьми

Глава Следкома РФ Бастрыкин поручил тщательно расследовать дело об издевательствах над детьми с аутизмом в детсаду Сочи. Он ожидает в ближайшее время доклада от руководства краевого управления СК по факту происшествия.

Напомним, уголовное дело возбуждено по статье об истязании детей. В деле имеются видеодоказательства фактов насилия над детьми. Фигурантом уголовного дела пока числится только 53-летняя сотрудница детсада «Теремок». Однако на видео она фигурирует не одна.

В управлении образования города Сочи сообщили, что «Теремок» работал нелегально.

- В реестре дошкольных образовательных учреждений он не числился. Это был досуговый центр, - уточнили в ведомстве.

Детсад попал в поле зрения прокуратуры еще зимой. Согласно письму прокуратуры Хостинского района от 2 февраля 2022 года, там провели проверку и выявили многочисленные нарушения. Организацию закрыли.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Детей с аутизмом избивали в сочинском частном детском саду

Возбуждено уголовное дело (подробнее)