AVA Group поддержал детский творческий проект «Дети рисуют город»

Воспитанники «Межшкольного эстетического центра» Краснодара поддержали идею холдинга AVA Group и Ассоциации Девелоперов Краснодарского края совместно реализовать творческий проект «Дети рисуют город».

Для юных художников – это возможность получить первую персональную выставку в музее им. Коваленко, которая пройдет с 11 по 16 октября 2022 г. В экспозицию войдут работы всех участников проекта. Посещение музея для всех желающих будет бесплатным, поддерживает юные таланты Министерство культуры Краснодарского края.

Цель конкурса – показать каким видит город в настоящем и будущем подрастающее поколение. Двенадцать работ юных художников будут опубликованы в корпоративном календаре холдинга AVA Group лимитированным тиражом, каждая картина примет участие в открытом голосовании. Конкурс завершится в апреле 2023 года. Авторы трех лучших работ будут отмечены грантами на развитие таланта.

«Дети – наше будущее. Для юного сердца любовь к Родине раскрывается в поступках родителей, государства, учителей. Привить любовь к Отечеству, поддержать юные дарования – одна из первостепенных задач бизнеса и государства. Мы хотим, чтобы наши дети гордились местом, где они родились и выросли. Важно понимать, что все дети талантливы, смелы и готовы покорять мир без страха и предрассудков. Именно поэтому мы организуем этот конкурс, чтобы дать его участникам возможность реализовать свой талант», – отметила руководитель Ассоциации Девелоперов Краснодарского края Сошникова Елена.

В церемонии открытия выставки заместитель министра культуры Краснодарского края Игорь Федосов, руководитель Межшкольного эстетического центра Маргарита Араиновна Амбарцумян, а также воспитанники и преподаватели МЭЦ.