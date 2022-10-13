Водитель Lexus пытался незаконно вывезти из Сочи в Абхазию 107 млн рублей

Фото: пресс-служба Краснодарской таможни

На таможенном посту Адлер во время контроля транспорта был остановлен Lexus LX470. Во время досмотра в машине нашли дорожную сумку и чемодан, в которых находились незадекларированные деньги - 106,8 млн рублей. При этом документы, подтверждающие происхождение перемещаемой валюты, отсутствовали.

- Купюры изъяты, а водитель задержан за контрабанду, - сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что с крупной суммой на границе попался сотрудник госохраны Абхазии. Пятитысячные купюры были разложены по аккуратным стопкам и перемотаны резинками. 56-летний мужчина ехал из России на собственном автомобиле и уже проходил сухопутную границу.

При единовременном ввозе или вывозе наличных денег или дорожных чеков на сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, необходима декларация. При превышении суммы в 100 тысяч долларов США нужны документы для подтверждения происхождения денег.