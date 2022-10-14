Странную игрушку оставили на улице Петра Метальникова Фото: t.me/ghestkrd

Жители Краснодара нашли подозрительную игрушку в украинском наряде. Прохожие наткнулись на странный предмет, оставленный на улице Петра Метальникова утром 14 октября.

На игрушку был надет украинский наряд и прикреплена бирка с призывом нажать кнопку. Обеспокоенные жители, которые нашли странный предмет, обратились в полицию.

Полицейские выехали по вызову и проверили место, на котором игрушки уже не было. Как выяснилось позже, никакой опасности для людей она не представляла.

- По имеющейся информации, предмет выбросил дворник в мусорный контейнер. Опасности она не представляла, - сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что сообщения о конфетах с наркотиками и ядом на Кубани оказались фейковыми. В соцсетях публиковали то, что отравленные сладости раздают детям в школах и на площадках.