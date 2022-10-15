Остановить "взбесившуюся" карусель смогли только родители, которые подбежали и стали тормозить аттракцион.

Стало известно о состоянии 11-летнего мальчика, который упал с карусели в Краснодаре. Напомним, несчастный случай произошел на детской площадке одного из жилых комплексов на улице Героев Разведчиков.

- В результате падения с качели 11-летний ребенок получил травмы, в том числе перелом. Его госпитализировали для оказания медицинской помощи, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Полиция Краснодара начала проверку после того, как мальчик получил перелом на карусели.

- По результатам будет принято решение, - добавил Артем Коноваленко.

Известно также, что разбирательства проводят и в Следкоме Кубани.