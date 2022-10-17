Решение о выплате в 100 тысяч рублей добровольцам СВО приняли на заседании комиссии по мобилизации жителей республики Фото: Мария ЛЕНЦ

В Адыгее по 100 тысяч рублей будут платить добровольцам СВО. Такое решение приняли на заседании комиссии по мобилизации жителей республики.

- До этого такую выплату получали только мобилизованные и бойцы именного Майкопского артиллерийского дивизиона имени Хусена Андрухаева, призванные на военную службу по контракту, - рассказал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Мурат Кумпилов также поручил главам городов и районов взять шефство над семьями бойцов. Это поможет в оперативном решении их вопросов и проблем, пока бойцы защищают нашу страну.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что разовую поддержку в 100 тысяч рублей получат мобилизованные жители республики. Деньги перечислят призывникам либо членам их семей.