Бетонные шары демонтировали. Фото: соцсети

В Сочи демонтировали шары, которые странным образом появились в лесу. Их создал последователь современного искусства из металла и бетона.

- Все шары были демонтированы силами инспекторов участкового лесничества. Это сделали во избежание нарушений природоохранного законодательства, - сообщили в пресс-службе нацпарка Сочи.

Уточняется, что территорию привели в надлежащее состояние.

Бетонный шар находился между деревьев на границе тисо-самшитовой рощи. Он стоял рядом с базами отдыха «Хоста-Рика» и «Чертовы Ворота».

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что загадочные гигантские шары из сочинского леса оказались рукотворного происхождения.