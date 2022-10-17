Загадочные гигантские шары из сочинского леса оказались рукотворного происхождения

Шары были в лесу 8 лет. Фото: соцсети

В лесу Сочи две недели назад местные жители обнаружили подозрительные шары-НЛО. Никто не знал, как они там появились и что внутри. Мужчина отправился в лес за грибами, а наткнулся на них.

- Вот такой шар находится между деревьев на границе Тисо-самшитовой рощи рядом с базами отдыха «Хоста-Рика» и «Чертовы Ворота», - сообщил автор ролика.

Кто-то предположил их мистическое происхождение. А некоторые эксперты заявляли, что такие шары являются топливным баком космической ракеты.

Однако в Сочи демонтировали загадочные лесные шары. Специалисты кувалдой с одного взмаха смогли разбить "неземную" оболочку. Оказалось, что НЛО - это смесь бетона и металлических прутьев.

- Во избежание нарушений природоохранного законодательства силами инспекторов участкового лесничества все шары были демонтированы, и территория приведена в надлежащее состояние, - сообщили в пресс-службе нацпарка Сочи.

Но как же здесь появились неизвестные объекты?

Шары оказались творением неизвестного скульптора. Художник приезжал сюда еще 8 лет назад. Прямо в лесу из подручных материалов скульптор делал сферы. На месте появлялись предметы современного искусства. Однако скульптор создавал их для медитации.

- Когда приходили сюда, казалось, как будто мы в Коста-Рике. Там есть похожие сооружения. Возможно, скульптор вдохновлялся ими, - рассказывают местные жители.