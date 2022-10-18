Спортсменка Адыгеи взяла золото на Первенстве мира по самбо в Армении

Екатерина соловьева взяла золото на соревнованиях в Армении среди кадетов и юниоров. Фото: пресс-служба АГУ

Спортсмена из Адыгеи заняла первое место на Первенстве мира по самбо. Студентка АГУ Екатерина Соловьева взяла золото на соревнованиях в Армении среди кадетов и юниоров. Девушка стала сильнейшей в категории 80+ кг.

- Первенство мира прошло в Ереване с 12 по 17 октября, - рассказали в пресс-службе Адыгейского государственного университета. - Спортсмены из 24 стран представили свои сборные и боролись за 55 комплектов медалей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что студент Майкопского университета взял первое место на Всероссийских соревнованиях по ушу-саньда. Заур Магомедов получил серьезную травму в полуфинале, однако стойко дошел до конца.