Клиенты РНКБ могут увеличить льготный период кредитной карты до 115 дней в мобильном приложении

Банк РНКБ предоставил клиентам возможность самостоятельно увеличить льготный период по кредитной карте до 115 дней в обновленной версии мобильного приложения банка. Такая кнопка появляется в приложении клиентов, у которых отсутствует текущая задолженность по кредитной карте.

Ранее увеличить льготный период по карте можно было либо в офисе банка, либо с помощью обращения в чат мобильного приложения. Теперь желающие могут сделать это самостоятельно, следуя подсказкам – нужно нажать иконку кредитной карты в мобильном приложении, выбрать пункт «Действия», далее «Управление» и «Увеличить срок льготного периода».

В числе ключевых преимуществ кредитной карты с увеличенным льготным периодом:

- бесплатное открытие и годовое обслуживание;

- лимит до 1 млн рублей;

- действие льготного периода на все покупки и снятие наличных.

Каждый новый месяц является началом нового льготного периода, т.е. покупки можно делать каждый месяц, после чего у клиента будет 3 месяца, чтобы вернуть деньги на карту и не платить проценты. Во время действия льготного периода необходимо ежемесячно до 25-го числа вносить обязательные платежи в размере 5% от суммы задолженности на первое число месяца. Обязательные платежи в льготном периоде — это не дополнительная плата, а погашение части задолженности, которое необходимо осуществлять вовремя, чтобы избежать просрочки и сохранить действие беспроцентного периода.

Ежемесячно кредитными картами пользуются около 300 тысяч клиентов РНКБ, при этом средний кредитный лимит по активным кредитным картам составляет 31,6 тысяч рублей.

Средняя сумма одной покупки по кредитным картам РНКБ составляет 3907 рублей. Со всеми условиями использования кредитных карт можно ознакомиться на официальном сайте банка.