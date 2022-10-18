В парке «Краснодар» отключают фонтаны и утепляют деревья

Главную достопримечательность Кубанской столицы готовят к зиме. Фото: https://t.me/prostoevgeny

Главную достопримечательность кубанской столицы готовят к зиме. В парке «Краснодар» начали утеплять деревья на холодный период и отключать водоемы. О том, как сейчас выглядит парк, показал фотограф Евгений Таранжин.

- В парке начинается активная фаза утепления деревьев. Вчера начали ставить теплицу для хоризии, - пишет в своем telegram-канале Евгений Таранжин. - Готов купол для делоникса, но, видимо, это ещё не все из утепления. Кроме того, в парке осушили главный фонтан - Инфинити, а также начинают закрывать жакаранды. На данный момент подготовка к зиме только на начальном этапе.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в парке «Краснодар» сообщили о бесплатном входе в Японский сад. Сотрудники пояснили, для чего установлены терминалы на входах.