Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2022 9:49

В парке «Краснодар» отключают фонтаны и утепляют деревья

Зону отдыха готовят к зиме
Валерия ГОДОВНИКОВА
Главную достопримечательность Кубанской столицы готовят к зиме. Фото: https://t.me/prostoevgeny

Главную достопримечательность Кубанской столицы готовят к зиме. Фото: https://t.me/prostoevgeny

Главную достопримечательность кубанской столицы готовят к зиме. В парке «Краснодар» начали утеплять деревья на холодный период и отключать водоемы. О том, как сейчас выглядит парк, показал фотограф Евгений Таранжин.

- В парке начинается активная фаза утепления деревьев. Вчера начали ставить теплицу для хоризии, - пишет в своем telegram-канале Евгений Таранжин. - Готов купол для делоникса, но, видимо, это ещё не все из утепления. Кроме того, в парке осушили главный фонтан - Инфинити, а также начинают закрывать жакаранды. На данный момент подготовка к зиме только на начальном этапе.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в парке «Краснодар» сообщили о бесплатном входе в Японский сад. Сотрудники пояснили, для чего установлены терминалы на входах.