Дело передали в суд Фото из архива КП

В Краснодаре осудят мужчину, сломавшего нос полицейскому. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Конфликт между жителем и сотрудником полиции произошел в августе 2022 года.

- 45-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения грубо нарушал общественный порядок во дворе одного из многоквартирных домов по улице Селезнева краевой столицы. Местные жители сообщили об этом в правоохранительные органы, - рассказали в пресс-службе краевого СУ СКР.

На место выехал наряд полиции. На просьбу сотрудников показать документы буянивший мужчина ответил отказом. После этого он замахнулся на полицейского и ударил его кулаком в лицо.

Мужчину тут же задержали и увезли в отдел полиции. Тем временем у сотрудника диагностировали перелом носа.

- В ходе предварительного следствия обвиняемый дал признательные показания. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на Кубани мужчине дали 2,5 года тюрьмы за избиение полицейского. После обжалования приговора суд оставил его без изменений.