Женщина скончалась на месте аварии Фото: t.me/alekseioderov

В Новороссийске пассажирка легковушки погибла в ДТП с грузовиком. Женщина скончалась на месте.

Смертельная авария произошла ночью 20 октября в поселке Владимировка. В районе весового поста автомобиль ВАЗ столкнулся с грузовиком. От удара легковушка превратилась в груду металла.

- Спасатели оказали помощь медикам в транспортировке пострадавшего водителя «Жигулей» в автомобиль скорой помощи. К сожалению, пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте, - сообщил начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Геленджике в ДТП погиб 25-летний водитель иномарки. Парень превысил скорость на дороге.