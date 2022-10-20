Девочка переходила дорогу по «зебре» Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель иномарки сбил 16-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

ДТП произошло накануне в Темрюкском районе. Ближе к 9:00 51-летний мужчина проезжал по улице Ленина на автомобиле Chery. В это время здесь по пешеходному переходу шла 16-летняя девочка. Не успев затормозить перед пешеходом, водитель сбил ее.

В результате 16-летнюю девочку с травмами госпитализировали.

- Обстоятельства происшествия устанавливаются, - уточнили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Новороссийске пассажирка легковушки погибла в ДТП с грузовиком. Женщина скончалась на месте аварии.