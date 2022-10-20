С самого утра на кладбище дежурила скорая. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Матери погибшего во время крушения самолета в Ейске Александра Ищенко стало плохо на похоронах. Напомним, 20 октября на новом кладбище в Ейске простились с семью членами семьи. 49-летняя Галина и 50-летний Александр вместе с 20-летним сыном Антоном и 26-летней дочерью Натальей, а также тремя внуками в тот вечер собирались ужинать. Но оказались в огненном плену, из которого спастись не смогли...

Как удалось узнать kp.ru, во время отпевания погибших матери Александра Ищенко стало плохо. Женщина резко побледнела - ей потребовалась экстренная помощь дежуривших неподалеку врачей.

Медики сопроводили пожилую женщину до машины, госпитализация не понадобилась. Через несколько минут ей стало лучше - церемонию прощания продолжили.