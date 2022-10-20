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Карта Кубани20 октября 2022 16:42

В Росгвардии прокомментировали стрельбу в школе №1 Геленджика

На курорте прошли антитеррористические учения
Мария ЧАЛАЯ
В школе №1 курорта прошли антитеррористические учения. Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

В школе №1 курорта прошли антитеррористические учения. Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

В Росгвардии прокомментировали стрельбу в школе №1 Геленджика. На курорте прошли антитеррористические учения. Они серьезно напугали учеников и их родителей.

- Назначена служебная проверка по факту проведенной учебной тренировки в школе №1 Геленджика. Информация об инциденте появилась в ряде СМИ и социальных сетях, - сообщили в ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Уточняется, что сотрудники Росгвардии провели учебную тренировку согласно графику тактико-специальных занятий. Они направлены на обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных учреждениях города-курорта.

Кроме того, до начала учений администрация образовательного учреждения через систему экстренного оповещения сообщила о проводимых учениях.