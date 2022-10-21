Трамваи работают в штатном режиме Фото: пресс-служба МУП «КТТУ»

В Краснодаре восстановили движение трамваев после выезда грузовика на рельсы. Составы продолжают работу.

- В 13:00 трамваи по улице Каляева поехали в обычном режиме, - сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ».

Напомним, трамваи № 3 и № 7 не могли проехать в сторону центра города из-за выехавшего на рельсы грузовика. Машина оказалась на трамвайных путях из-за ошибки навигатора.

Как рассказал водитель, приложение проложило маршрут не по асфальту, а по рельсам. Большегруз ехал по путям больше половины квартала – до улицы Бабушкина. После этого машина остановилась из-за лопнувшей шины и свернутого в сторону колеса.