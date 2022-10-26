Жители Кубани перевели 3 млн рублей на поддержку участников спецоперации

Перевести деньги может любой желающий Фото: admkrai.krasnodar.ru

Жители Кубани перевели 3 миллиона рублей на поддержку участников спецоперации. Деньги перечисляют в рамках акции «Своих не бросаем».

Так, средства направили уже 564 жителя региона и организации. На 600 тысяч рублей закуплено более тысячи пар утепленных резиновых сапог, которые совсем скоро передадут в части. Еще 1,8 миллиона рублей направят на закупку 467 спальных мешков.

Напомним, счет акции «Своих не бросаем» для пожертвований открыт при участии Кубанского казачьего войска. Желающие могут перевести деньги на поддержку участников специальной военной операции, на них закупят необходимые вещи и доставят бойцам без задержек на складах или перевалочных пунктах.

QR-код для перевода средств

Перевести деньги можно по QR-коду в приложении банка.