В республике проводится постоянная проверка соблюдения жилищных прав граждан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Майкопе 20 семей переселят из аварийных домов. В республике проводится постоянная проверка соблюдения жилищных прав граждан.

- В этом году суд удовлетворил три исковых заявления прокуратуры города о возложении на администрацию Майкопа обязанности предоставить 20 семьям, проживающим в четырех аварийных многоквартирных домах города, жилые помещения, соответствующие санитарным и техническим требованиям, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что прокуратура помогла пенсионерке узаконить границы участка в Майкопском районе. Решение вопроса на контроле ведомства.