В республике проводится постоянная проверка соблюдения жилищных прав граждан
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Майкопе 20 семей переселят из аварийных домов. В республике проводится постоянная проверка соблюдения жилищных прав граждан.
- В этом году суд удовлетворил три исковых заявления прокуратуры города о возложении на администрацию Майкопа обязанности предоставить 20 семьям, проживающим в четырех аварийных многоквартирных домах города, жилые помещения, соответствующие санитарным и техническим требованиям, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.
Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что прокуратура помогла пенсионерке узаконить границы участка в Майкопском районе. Решение вопроса на контроле ведомства.