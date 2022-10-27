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НовостиОбщество27 октября 2022 4:42

Раздел с информацией для мобилизованных жителей Краснодара и их семей заработал на сайте мэрии

Здесь собраны новости, адреса и телефоны центров помощи, сведения о мерах поддержки
Светлана ОВДЕЙ
В разделе собрана актуальная информация о частичной мобилизации Фото из архива КП

В разделе собрана актуальная информация о частичной мобилизации Фото из архива КП

Раздел с информацией для мобилизованных жителей Краснодара и их семей заработал на сайте мэрии. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В специальном разделе размещены сведения о мерах поддержки, кредитных каникулах для мобилизованных, рабочей группе по вопросам проведения частичной мобилизации.

Пользователи также могут ознакомиться здесь с новостями по теме частичной мобилизации, узнать адреса и телефоны пунктов помощи и оформления льгот.

Перейти в раздел можно по ссылке. Воспользоваться им также можно, нажав на специальную кнопку в верхней части экрана на сайте мэрии. Здесь же размещен и специальный QR-код для перехода.

Напомним, в Краснодаре открыт центр оказания помощи и оформления льгот семьям мобилизованных. Специалисты отвечают здесь на вопросы о мерах поддержки.