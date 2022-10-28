В Анапе 50 жителей Херсонской области получили российское гражданство

Мероприятие проходило в одном из пунктов временного размещения Анапы. Фото: администрация региона

В Анапе в торжественной обстановке вручили паспорта Российской Федерации еще 50 жителям Херсонской области. Мероприятие проходило в одном из пунктов временного размещения Анапы.

– Поздравляю вас с этим важным и памятным событием. Теперь вы – граждане великой страны – Российской Федерации, – сказал во время вручения паспортов начальник отдела МВД России по Анапе полковник полиции Андрей Платонов.

К слову, гражданам России также вручили экземпляры Конституции. Ранее сообщалось, что губернатор Кубани и полпред президента в ЮФО вручили паспорта РФ жителям Херсонской области. Вениамин Кондратьев и Владимир Устинов посетили жителей, временно покинувших регион и переехавших в Анапу.