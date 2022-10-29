В Сочи и Сириусе тепло в дома придет 7 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отопительный сезон в Сочи и Сириусе начнется 7 ноября. Данное постановление 28 октября подписал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

- Главам администраций внутригородских районов муниципального образования городской округ город-курорт Сочи, организациям, обслуживающим жилищный фонд, обеспечить контроль за своевременным включением систем отопления жилищного фонда и объектов социального назначения, - сказано в документе.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что отопление в санаториях, школах и детсадах Сочи дали 26 октября. В предгорных районах старт отопительного сезона запланирован на 1 ноября.