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НовостиОбщество29 октября 2022 7:06

Отопительный сезон в Сочи и Сириусе начнется 7 ноября

В санаториях и школах города батареи включили 26 октября
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Сочи и Сириусе тепло в дома придет 7 ноября

В Сочи и Сириусе тепло в дома придет 7 ноября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отопительный сезон в Сочи и Сириусе начнется 7 ноября. Данное постановление 28 октября подписал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

- Главам администраций внутригородских районов муниципального образования городской округ город-курорт Сочи, организациям, обслуживающим жилищный фонд, обеспечить контроль за своевременным включением систем отопления жилищного фонда и объектов социального назначения, - сказано в документе.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что отопление в санаториях, школах и детсадах Сочи дали 26 октября. В предгорных районах старт отопительного сезона запланирован на 1 ноября.