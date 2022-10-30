Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 октября 2022 11:10

Транспортная прокуратура начала проверку после гибели двух человек в катастрофе с дельтапланом в горах Адыгеи

Ведется расследование
Ева МУР
Момент крушения дельтаплана

Момент крушения дельтаплана

Транспортная прокуратура начала проверку после гибели двух человек в катастрофе с дельтапланом в горах Адыгеи. В ведомстве сообщили, что поставили на контроль ход расследования.

- Проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов. После этого будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Напомним, трагедия произошла 30 октября около 11 часов, когда мотодельтоплан рухнул в районе автодороги станица Даховская – плато Лаго-Наки Майкопского района.

Погибли 43-летняя туристка из Ростова-на-Дону и 48-летний пилот.